Karolina Voznijacki se gola sprema za Vimbldon

Nekada prva teniserka svijeta Dankinja Karolian Voznijacki slikala se potpuno gola.

Sada šesta teniserka slikala se u provokativnim izadnjima uoči Vimbldona za ESPN.

"Karolina Voznijacki je spremna za Vimbldon" stoji u opisu fotografija lijepe teniserke.

Karolina je u karijeri zaradila 23 miliona dolara iako dosad nije osvojila ni jedan Gren slem.

U slobodno vrijeme ona trči, a nedavno je učestvovala prvi put na maratonu u Njujorku. Povremeno radi i kao fotomodel, a posljednjih dana pripema se za Vimbldon.

Caroline Wozniacki is ready for Wimbledon … and the cover of ESPN’s ninth annual Body Issue. pic.twitter.com/MjpJFCmESE