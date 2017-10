Kćerka Anice Dobre krenula majčinim stopama

Na vrhuncu svoje popularnosti Anica Dobra je važila za jednu od najljepših glumica na prostoru bivše Jugoslavije, a njena ljepota i danas mnoge ostavlja bez daha.

Njena kćerka, Mina Softić, odlučila je da krene majčinim stopama, pa studira glumu i već glumi u predstavama.

Ona je u jednoj emisji prethodnog vikenda ispričala kako je došlo do toga da i ona odluči da svoj život posveti istom pozivu.

“Nikad me mama nije na to terala, to je definitivno, i nikad meni to nije bio blizak svet. Ja sam odrastala uz to u drugim okolnostima i jedina privilegija koju sam ja imala od toga što ona radi jeste to što sam ja putovala i onda sam upoznavala različite kulture i to je ono što je meni najznačajnije. Ja sam više, uprkos njoj, odlučila da se ovim bavim, zato što jeste kliše da dete glumice želi da bude glumac. To smo već hiljadu puta čuli. I mislim da je dosta hrabro ići tim stopama zato što ne postoji ništa što ona nije ostvarila, a što ja mogu da ostvarim”, rekla je Mina, prenosi Pink.rs.

Dvadesetjednogodišnja Mina je debitovala u filmu "Apsurdni eksperiment" u režiji Boška Ilića, u kojem su glumili veliki srpski glumci, poput Žike Todorovića, Nebojše Glogovca, Mikija Manojlovića i Lazara Ristovskog, a posudila je glas lijepoj Bel u animiranom filmu “Ljepotica i zvijer”.

Njena majka Anica je jednom prilikom rekla da će podržati kćerku, bez obzira na to kakva bude njena odluka.

“Ja sam individualac, nikada nikoga ništa nisam pitala u životu, nikome nisam ni pričala o svojim planovima, radila sam kako sam mislila da treba i nečim bila vođena. Jedina ambicija koju bi roditelj trebalo da prenese detetu su moralne vrednosti. Priželjkujem individualnost, a šta god da odluči, to ću da podržim”, rekla je Anica svojevremeno na temu Minine odluke da postane glumica.

Inače, kćerku Minu Anica Dobra je dobila u braku sa Miodragom Mićom Softićem, koji je svojevremeno igrao za FK Dorćol.