Kćerka kralja popa tvrdi da je njen otac ubijen

Kćerka Majkla Džeksona je šokirala svijet svojom posljednjom izjavom.

U prvom velikom intervjuu koji je dala za "Rolling Stone" Paris je izjavila da je ubijeđena da je smrt kralja popa 2009. bila namještaljka.

Pjevač je preminuo usljed prekomjerne doze lijeka propofol. Njegov ljekar Konrad Marej je kasnije optužen za ubistvo iz nehata, ali Paris misli da je priča drugačija.

"On je nagovještavao da ga jure. U jednom trenutku je rekao: "Jednog dana će me ubiti", rekla je Paris.

Kada je novinar pitao da li vjeruje da joj je otac ubijen, 18-godišnja Paris je rekla:

"Apsolutno. To je očigledno. Sve ukazuje na to. Zvuči kao teorija zavjere, ali svi pravi obožavaoci i članovi porodice znaju. To je bila namještaljka", rekla je Paris.

Otkrila je i da je bilo mnogo ljudi koji su željeli da njen otac umre i da igra "šah" ne bi li ih dovela pred lice pravde. Tinejdžerka nije navela o kome se konkretno radi, i nije implicirala da misli na Konrada Mareja.

Paris je nedavno negodovala zbog serije o njenom ocu u kojoj Majkla tumači bijeli glumac Džozef Fajns. Kako je izjavila kada je to videla "došlo joj je da povraća". Produkcijska kuća koja stoji iza serije je brzo poslije toga prekinula emitovanje.

Kćerka je kralja popa u intervjuu opisala kao "odličnog kuvara" koji je "često psovao kao mornar" i odbacila je tračeve da joj on nije bio biološki otac.

"On je moj otac. Uvijek će to biti. Ljudi koji su ga poznavali dobro kažu da ga vide u meni, toliko da je to zastrašujuće. Smatram da sam crnkinja", rekla je Paris.

Ona je imala samo 11 godina kada je Džekson preminuo. Od dana njegove smrti nosi afričku narukvicu koju je dadilja skinula sa očeve ruke i dala joj je za uspomenu. Tu narukvciu nikada ne skida.

"I dalje miriše na njega", zaključila je Paris.

(noizz.rs)