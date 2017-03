Kejn: Svakog trena bih mogao pasti mrtav

Sir Majkl Kejn (84) smršao je 13 kilograma nakon što je počeo zdravije živjeti zbog straha da će umrijeti od raka, piše The Sun.

Čuveni filmski glumac kaže da želi vidjeti kako njegovi unuci odrastaju.

“Znam da su mi dani odbrojani i to me najviše brine”, rekao je Kejn za The Sun.

On je kazao da je morao smanjiti s pićem te da stalno provjerava metode kako se najbolje boriti protiv raka.

“Vjerovatno ću pasti mrtav dok razgovaram s vama, ali izgubio sam 13 kilograma samo zato što želim vidjeti svoje unuke. Blizankinje imaju šest godina, a dječak ima sedam. Htio bi poživjeti dok on ne napuni 17 godina”, rekao je glumac.

Otac kćerki Dominik i Nataše ne jede šećer, sol i gluten, međutim priznaje da je slab na sendviče sa slaninom.

Kejn je pohvalio svoju ženu Šakiru (70) koja ga je prema njegovim riječima spasila od destruktivnog života koji je vodio prije deset godina.

“Bez nje bih već odavno bio mrtav. Prije sam pio flašu vodke na dan i pušio nekoliko kutija cigareta”, rekao je glumac.

Kejnov 163. film, kriminalistički triler 'Going In Style', dolazi u kina sljedećeg mjeseca.

Glumac kaže da nema namjeru ići u penziju.

“Kada mi prestanu nuditi uloge onda ću moći reći da sam u penziji. Filmska industrija će morati odustati od mene, a ne ja od nje”, rekao je Kejn za The Sun, prenosi Jutarnji.hr.