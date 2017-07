Kejt Midlton priznala da je voljela Gorana Ivaniševića

U dokumentarcu BBC-ja o Wimbledonu Kejt Midlton progovorila je o svojoj ljubavi prema tenisu te otkrila da je bila velika obožavateljica Gorana Ivaniševića.

"Voljela sam Andrea Agasija, Pita Samprasa, Gorana Ivaniševića i Štefi Graf", otkrila je vojvotkinja od Kembridža koja od mladosti ne propušta najpoznatiji teniski turnir na svijetu, a prije nego što je postala članica kraljevske porodice, svake godine je, poput ostalih ljubitelja tenisa, satima čekala u redu da bi ušla na turnir.

Otkrila je i da je njezina mama imala simpatiju među slavnim teniserima:

"Rodžer Federer je simpatija moje mame. Mislim da joj neće smetati što sam to rekla, mislim da sad i on to već zna", našalila se Kejt.

(Index.hr)