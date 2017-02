Kejt Mos pozirala gola za W magazin (FOTO)

U martovskom izdanju časopis W osvanule su slavne dame Dženifer Lopez, Džesika Čejstin, Donatela Versaće, Taraji P. Henson i Kejt Mos koja se jedina potpuno skinula.

Bivša manekenka pozirala je gola, a fotografija je osvanula i na njenom Instagramu. Iako je u penziji što se tiče manekenske karijere, Kejt su mnogi pohvalili da izgleda jednako seksi kao i na vrhuncu svoje karijere.

Iako Mos prati glas da je razuzdana i nepouzdana, na snimanje nije kasnila, što je iznenadila njene kolegice i fotografe. U intervjuu za časopis osvrnula se i na početak svoje karijere.

“Prvi put sam pozirala gola sa 16 godina i bila sam jako nervozna. Zbog tog snimanja sam upoznala Kelvina Klajna i to mi je promijenilo život”, rekla je Kejt, koja je nekada bila najplaćenija manekenka na svijetu.

Kej je otkrio modni agent na njujorškom aerodromu kad joj je bilo samo 14 godina, a njena majka je mislila da se radi o prevari.

“Rekla mi je: 'Kejt, pa ti uopšte nisi fotogenična'”, ispričala je Mos te dodala da su je na početku karijere fotografi uvijek htjeli slikati golu, iako tada uopšte, kaže, nije voljela svoje tijelo.

