Kendal Džener modna ikona decenije

Američka manekenka Kendal Džener proglašena je za modnu ikonu decenije od strane modnog sajta “Daily Front Row”, a priznanje će joj biti dodijeljeno 8. septembra na njujorškoj sedmici mode.

Nakon što je ova vijest objavljena, odmah su se digli kritičari na socijalnim mrežama. Nisu baš svi oduševljeni ovom odlukom, ima i onih koji misle da dvadesetjednogodišnja it djevojka nije zaslužila ovo priznanje.

“Oh, molim vas! Šta je sa Naomi Kembl i Sindi Kraford koje su došle na vrh zbog napornog rada a ne zbog mame. Patetično”, jedan je od komentara na Twitteru.

Međutim, Kendal se ipak uspjela popeti na sam vrh svjetske modne scene. Radila je sa mnogim poznatim modnim brendovima, nosila revije najpoznatijih modnih kuća, ali joj ipak većina zamjera to što se proslavila zahvljujući tv šouu njene mnogobrojne porodice “Keep up with the Kardashians”. Ljepotica ima i 83 miliona pratioca na Instagramu, što je postalo mjerilo popularnosti i uspjeha.

Zahvaljujući tome, ona najviše novca zarađuje reklamirajući razne proizvode na društvenim mrežama. Za jednu objavljenu sponzorisanu fotografiju, mlada Kendal zaradi blizu 400.000 dolara, što i nije tako loš iznos.

Prošle godine Džener je dobila i krila, odnosno prošetala je pistom Victoria’s Secreta, a Forbes ju je stavio na treće mjesto najplaćenijih modela sa godišnjom zaradom od 10 miliona dolara.