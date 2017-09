Kim Kardašijan ponovo plava

Američka starleta ponovo je pažnju svjetskih medija skrenula na sebe, i to, ni manje ni više, nego svojom novom frizurom.

Nakon što je u martu 2015. godine Kardašijan izblajhala kosu i tako šokirala javnost, ponovo je učinila sličnu stvar. Naime, ona se sinoć pojavila na reviji Toma Forda na Njujorškoj sedmici mode a sve je iznenadila njena nova boja kosa. Ovaj put, starleta se odlučila za popularnu 'sijedu' boju sa srebrnim odsjajem.

Kardašijan je ovom prilikom pokazala koliko voli lateks, pa je tako obukla dugu crnu haljinu od lateksa.

“Voljela sam plavu kosu i žao mi je što malo duže nisam bila plavuša, ali sam stvarno željela da u Jermeniju odem kao brineta. Šteta što nisam zadržala plavu kosu koji mjesec duže. Sigurno ću to ponovo uraditi, ali trebam pričekati nekoliko godina da mi se kosa oporavi”, rekla je Kim 2015. za E!.

Pričekala je više od dvije godine i sada je ponovo vidimo u platinastim tonovima.

Kako je napisala na svom sajtu, nedjelju dana je provela sa žutom kosom kako bi dobila savršenu nijansu boje koju je željela.

No, it's not a wig! https://t.co/vScFOD0oPg