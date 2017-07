Kim uzburkala javnost posljednjom fotografijom

Starleta Kim Kardašijan uzburkala je javnost posljednjom objavom na Instagramu. Optužena je da koristi narkotike i to kokain.

Kim se obratila fanovima preko Instagram Storija. Ta objava bila je inicijalna kapisla da krenu glasine da uzima kokain.

Društvene mreže tako su momentalno preplavili korisnici optužujući je jer se u njenoj pozadini vide dvije bijele linije za koje su mnogi zaključili da je kokain.

Doduše, Kim je reagovala i objasnila da je u pitanju "šećer", ali malo ko joj je povjeraovao.

Kim K, imma let you finish, but that looks a lot like cocaine. pic.twitter.com/PHRKmGHabv