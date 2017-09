Kloe Kardašijan u drugom stanju

Zvijezda najgledanijeg američkog rijaliti šoa "Keep up with the Kardashians", Kloe Kardašijan očekuje svoje prvo dijete.

Kako prenosi magazin US Weekly, Kloe i njen dvadesetšestogodišnji momak Tristan Tompson podijelili su ovu radosnu vijest sa medijima.

Vijest je došla samo dan nakon što je Kajli Džener, najmlađa sestra u porodici Kardašijan, objavila takođe informaciju o dolasku svog prvog djeteta.

Izvor blizak porodici rekao je da su svi veoma uzbuđeni što će Kloe postati majka i da je ona to dugo čekala i priželjkivala.

Kloe Kardašijan i NBA košarkaš Tristan Tompson u vezi su od prošle godine.