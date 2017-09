Kluni opsovao Trampa

​ Glumac Džordž Kluni promovišući najnoviji film Suburbicon dao je intervju u kome se, između ostalog, osvrnuo i na Trampove izjave o elitama sa američkih obala koje upoređuje sa siromašnim dijelovima srednje Amerike.

Kako je on sam sa jedne od tih teritorija, osjetio je potrebu da o tome nešto i kaže dajući sopstveni primjer.

"Odrastao sam u Kentakiju. Prodavao sam osigaranje od vrata do vrata, prodavao sam ženske cipele, radio sam u prodavnici pića. Kupio bih toliko veliko i dugačko odjelo da sam morao da kratim pantalone i od njih pravim kravatu kako bih mogao da idem na razgovore za posao. Odrastao sam shvatajući kako je to nemati zdravstveno osiguranje osam godina“, ispričao je Kluni.

"Ta ideja da pripadam nekakvoj 'eliti Holivuda' je smještan", dodao je on.

On je takođe dodao i da su ljudi koj stignu do Holivuda prvenstveno sa Srednjeg zapada sa ciljem da započnu karijeru i sebe učine poznatim, piše Indy100.

"On živi u zlatnoj kuli i ima 20 ljudi u svojoj kompaniji. On ne vodi korporaciju u kojoj je zaposleno na hiljade ljudi i ne brine o njima. Kada sam žuo da kaže 'holivudska elita' smijao sam se. Holivudska elita? Ja čak ni nema svoju zvijezdu na Bulevaru slavnih, on ima!", rekao je Kluni opsovavši američkog predsjednika,