Kluni oštro kritikovao Trampa na dodjeli filmske nagrade

Na 42. dodjeli nagrade Cezar u Francuskoj američki glumac Džordž Kluni dobio je počasnu nagradu za doprinos filmu, a tom prilikom je oštro kritikovao predsjednika SAD Donalda Trampa.

U sedmominutnom govoru Kluni je upozorio da politička klima u Americi utiče na svijet, prenosi klix.ba.

"Stojimo danas ovdje, a svijet prolazi kroz značajne promjene. Kao građani svijeta moramo da radimo više i više i ne dopustiti da pobijedi mržnja", rekao je Kluni.

Navodi se da je Kluni igrom riječi iskritikovao Trampa i poručio da "ljubav pobjeđuje mržnju, hrabrost pobjeđuje strah, a ono što je ispravno pobjeđuje ono što je pogrešno" (Love Trumps hate, courage Trumps fear and always right Trumps wrongs).

Francuski glumac Žan Dužarden, koji se nalazio na pozornici pored Klunija i prevodio njegov govor na francuski, dodao je da je Tramp opasan po svijet.