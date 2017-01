Koga ljubi bivša zvijezda Mančester junajteda (FOTO)

Bivši fudbaler Mančester junajteda Rio Ferdinand (38) ponovo pored sebe ima lijepu ženu.

Ferdinand je u maju 2015. ostao udovac nakon što je njegova supruga Rebeka Elison preminula poslije kratke borbe s rakom.

Kako navode engleski mediji, nekadašnji defanzivac reprezentacije Engleske u vezi je s Kejt Rajt (25).

Ona je završila studije za biznis menadžera, ali je poznatija po TV rialitiju "The Only Way Is Essex".

Kako se navodi, Rio zasad ne želi previše da se eksponira u javnosti, jer smatra da je prerano da se njegovo ime zbog ljubavnih afera provlači kroz medije i želi da zaštiti svoje troje djece iz braka s Rebekom od pritiska javnosti.

Ipak, njih dvoje se u posljednje vrijeme intenzivno druže pa sve teže sakrivaju svoju intimu. Za njihovu vezu je čuo i njen bivši momak Dan Edgar, takođe učesnik pomenutog rialitija, i kako se navodi, želi da se vrati Kejt, koja na društvenim mrežama ima armiju obožavalaca, na Instagramu je prati 500.000 ljudi, a na Twitteru 140.000.

Kejt je bila u žiži javnosti 2014. godine kada ju je Dan ostavio zbog ulaska u rialiti.