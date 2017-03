Kolumne Bore Đorđevića pune mržnje

Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković saopšila je danas da je muzičar Bora Đorđević izvršio diskriminaciju u kolumnama "Draga, ne budi peder" i "Draga, ne budi peder 2" koje su objavljene u jednom dnevnom listu u maju prošle godine.

- Đorđević je u kolumnama izneo ideje i stavove koji predstavljaju kršenje zabrane govora mržnje prema pripadnicima LGBT populacije, nazivajući ih pogrdnim nazivima "pederi", "čmaroljubi" i "buljolozi". Izrazio je ideje i stavove koji su uznemirujući i ponižavajući i kojima se vređa dostojanstvo transrodnih osoba - navela je Jankovićeva, a prenose Novosti.

Đorđević je, tvrdi ona, "vrlo tendenciozno" poslao poruku da su homoseksualne osobe nastrane i da je prihvatljivo da ih drugi vređaju, uznemiravaju i ponižavaju. Takođe je organizatorima Parade ponosa preporučio da pozovu navijače, jer su oni "vrlo tolerantni prema različitima", dodajući:

- Jedino iz dna duše mrzim i prezirem one bolesne idiote koji bi da ubace pederastiju u škole, koji bi da usvajaju decu. To nisu pederi, to si pederčine. Njih bih sve poslao u zemlje islama, gde je za njihovu bolest predviđena smrtna kazna. Budite sigurni da nisam homofob, samo sam normalan.