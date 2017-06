Kortni Koks: Sada sam prirodna, odustala sam od botoksa

Poznata glumica Kortni Koks je nedavno priznala da se podvrgla raznim estetskim zahvatima, sa nadom da će zaustaviti starenje.

Američka glumica koja se proslavila ulogom u kultnoj seriji 'Prijatelji', konačno je shvatila da su razni fileri i preparati za lice bili ogromna greška.

Tako je Kortni Koks sa ponosom istakla da je sada prirodna koliko je to moguće, i srećna je što su joj doktori sanirali posljedice.

"Išla sam na novi tretman u okviru koga sam razgradilasve svoje filere. Osjećam se bolje jer napokon izgledam kao ja. Mislim da sada opet izgledam kao osoba koja sam bila prije nego sam počela raditi razne 'popravke' na sebi, barem se nadam da tako izgledam", rekla je glumica za časopis "Nova ljepota".

Kako kaže, najviše na fatalnu grešku uljepšavanja je uticao pogrešan stav vezan za ljepotu…

"Odrasla sam misleći da je izgled najbitniji. To je pomalo tužno jer me i uvalilo u nevolje. Pokušavala sam držati korak s mlađim kolegicama, a zapravo sam samo pogoršala stvar", iskreno je rekla Kortni.

Umjesto da je spreče, ljekari su ohrabrivali da ode korak dalje.

"Rekli bi mi 'izgledate sjajno, ali bi vam dobro došla još jedna injekcija ovde ili filer onde'. Poslušate ga i čini vam se da je dobro što ste to napravili, a onda sretnete poznanika i on vam kaže da poznaje doktora koji svoj posao radi još bolje i da je rezultat prirodan izgled. I poslušate i taj savjet, dogovorite se za sastanak, i tako se pomalo uvučete u to. A onda jedan dan stanete, pogledate se i sami zaključite da ste otišli predaleko i da to ne izgleda dobro", priča glumica jedne od najomiljenijih serija ikad.

Sada se pohvalila da već šest mjeseci nije radila ništa na svom licu.

"Već šest mjeseci pustila sam sve na miru. Godine idu, svi stare", zaključila je.