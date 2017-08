Kris Braun priznao zašto je pretukao Rijanu

Reper Kris Braun navukao je na sebe gnjev svjetske javnosti kad je 2009. godine pretukao tadašnju djevojku Rijanu noć pred dodjelu Gremija, a nedavno je snimio dokumentarni film o svom životu u kojem je, između ostalog, priznao zašto ju je pretukao.

U dokumentarnom filmu “Chris Brown: Welcome to my life” reper je prvi put progovorio o detaljima incidenta.

Tvrdi da su se stvari počele komplikovati nakon što je Rijani priznao vezu s djevojkom za koju je dotad tvrdio da s njom nikad nije bio.

Izgubila je u njega povjerenje te mu nije mogla oprostiti, nakon čega su uslijedile brojne prepirke, ali i fizički sukobi.

Kobne večeri par je bio na zabavi na kojoj se pojavila i pomenta djevojka. Rijana je napravila scenu i počela plakati te su završili u Lamborghiniju. Reper tvrdi da ga je pjevačica manijakalno udarala i vrijeđala ga sve dok nije izgubio kontrolu i udario je šakom.

Rasjekao joj je usnu, a ona mu je navodno pljunula krv u lice, što ga je dodatno razjarilo. Kad je naposlijetku vidio što je napravio, kaže da je ostao u šoku.

Objasnio je i kako Rijanu i dalje voli te da se osjećao kao čudovište.