Krisi Tajgen priznala da ima problem sa alkoholom

Slavne osobe rijetko javno govore o svom problemu s alkoholom, ali Krisi Tajgen već je nebrojeno puta dokazala da za nju ne postoji tabu tema o kojoj neće govoriti!

Tako je slavna manekenka i supruga pjevača Džona Ledženda otvoreno progovorila o ispijanju alkohola priznajući da joj se ne sviđa kako se ponaša.

Na odmoru na Baliju, gdje je bila prošli mjesec, shvatila je koliko pije.

“Jednostavno sam previše pila. Navikla sam da popijem čašu vina svaki puta kada me šminkaju spremaju za evente. Onda bi me to uzelo pa bi popila još jednu prije dodjele nagrada. A onda bi na samoj dodjeli popila još hrpu. I onda bi se osjećala loše jer bi ispala idiot pred ljudima koje stvarno cijenim i poštujem. A nema ništa gore od tog osjećaja. Osjećaš se grozno. I ispadaš glup pred drugima”, izjavila je iskreno.

Dodaje da je situacija prilično teška – kako ne piti u Holivudu gdje cuga dolazi s tim stilom života?

“Sve ti je tu, na dlanu. Uvijek je alkohol oko tebe. Ne znam kako da odem na neku dodjelu, a da ne pijem. A ja jednostavno ne mogu popiti samo jedno piće”, dodala je Krisi.