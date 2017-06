Kučer: Boli me što Demi ne dozvoljava da viđam njene kćerke

Glumac Ešton Kučer izjavio je da mu je bivša žena, glumica Demi Mur zabranila da viđa njene kćerke, koje ima iz braka sa Brusom Vilisom.

Kučer je priznao da ga je to rastužilo.

„Kada sam se oženio sa Demi imao sam 25 godina, a ona je imala tri kćerke, pri čemu je najstarija imala 13 godina. Volim tu djecu kao svoju i pomagao sam u njihovom odgoju sve dok se nismo razveli“, rekao je Kučer u šou The Howard Stern Show.

On je otkrio da sa najstarijom Rumer (27) razgovara stalno, sa Talulom (22) ponekad, a sa Skaut (25) se malo čuje putem poruka, ali je priznao da ih ne viđa.

„To je jako čudno, a vjerovatno je čudno i njima. Osoba koja je bila u njihovom životu poput drugog oca odjednom više nije tu. Ali moram da poštujem to“, rekao je američki glumac, prenosi Radar Online.

Kučer je kazao da ga to boli.

„Ja njih mnogo volim i one su bile veliki dio mog života jedan dug period. Siguran sam da će se u nekom trenutku stvari vratiti na staro, a do tad ću raditi na tome“, istakao je on.

Dvije godine nakon razvoda sa Demi, Kučer je oženio koleginicu Milu Kunis sa kojom ima dvoje djece, dvogodišnju kćerku Vajat i sina Dimitrija starog šest mjeseci.