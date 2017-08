Leo i Kejt zajedno na ljetovanju

Volersi bene significa accettare tutto, accettare le imperfezioni fisiche che oggi sono oggetto di discussione primaria! È l'imperfezione che ci rende perfetti e unici al mondo. Non nascondere ciò che la società reputa "brutto, schifoso, non attraente". Sono tra gli attori più amati e pagati di Hollywood. Ma grazie alla loro semplicità e all'amore che provano l'un l'altro, si mostrano per quello che sono: semplici e normali! Questa foto dice tutto. Si vogliono bene, si fidano l'un l'altro! Sono più veri loro in una semplice foto scattata da un paparazzo che le coppie che si fanno un sacco di selfie solo per apparire. Loro ne sono la prova vivente! Il messaggio che ricevo da parte loro è quello di volersi bene per quello che siamo #leonardodicaprio #katewinslet #leoekate

A post shared by Valentina♡Gori (@valentina.gori) on Aug 20, 2017 at 12:38pm PDT