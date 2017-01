Lindzi Lohan prešla u islam?

Kontroverzna glumica Lindzi Lohan izbrisala je sve fotografije sa svog naloga i ostavila samo kratku poruku “Alaikum Salam“ što znači “Mir s vama“.

Svjetski mediji odmah su počeli da izvještavaju da je mlada glumica promijenila vjeru i prešla u islam.

Glumica je nedavno napravila i pjesmu koju je posvetila migrantskoj krizi u Turskoj:

“Mora da postoji nešto što mogu sada da uradim, nego da živim u svijetu straha i sumnje. Oni sada pucaju, mi smo nekada vikali, samo da mogu da nastavim da popravim sve”, navodi se u stihovima.

Inače, i 2015. godine Lindzi je slikana sa Kuranom u ruci kada se prvi put spekulisalo da je promijenila vjeru.

Ipak, njen majka demantuje tvrdnje da je njena kćerka promijenila vjeru i kaže da je ovaj pozdrav na Instagramu napisala u čast Dubaiju, gradu koji sada zove svojim domom.

Zašto je obrisala sve fotografije sa svog naloga ostaje da vidimo…

Muslims welcome Lindsay Lohan to Islam after she leaves Arabic message on her page.https://t.co/K4Kthe7nnU pic.twitter.com/fpe9rTgLbJ