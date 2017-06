Maje Mask u sedmoj deceniji prkosi pravilima mode

Baviti se uspješno manekenskim poslom 50 godina u surovom svijetu koji je kao na pokretnoj traci i u stalnoj potrazi za "svježom krvi", gotovo je nemoguće. Ipak, to polazi za rukom Maje Mask, koja u 69. godini prkosi pravilima i dokazuje da je nemoguće - moguće. Ova žena briljira kao model, modna ikona, ali i kao nutricionista.

Modelingom se bavi od 15. godine. Imala je uspone i padove. Prolazila je kroz teške finansijske krize, radila više poslova u isto vrijeme i racionalno raspoređivala hranu kako bi imala za porodicu.

Razvod je bio stresan period za nju i prilično se ugojila. Međutim, iskoristila je to i prešla u plus-size modele, što joj je tada donijelo dosta posla, jer je mršavost polako izlazila iz mode. Kasnije se vratila u formu, a i dan-danas kaže da joj je slabost hrana i da mora da pazi šta jede.

"Moj sin Kimbal otvorio je restoran. Mnogo sam jela na otvaranju, znala sam to odmah. Ali, sljedećeg dana sam ustala i doručkovala veliku porciju ovsene kaše. Ne vjerujem u to da ako pojedete nešto što 'ne treba', to morate da sagorite ubitačnim treninzima. Ja se samo vratim na pravilnu ishranu", poručila je ona.

I u ovim godinama Maskovoj ne nedostaje angažmana. Tako se našla na naslovnicama "NewYork" magazina i italijanskog "Voguea", a nerijetko i krasi bilborde širom Amerike, a dizajner Džejms Pirs molio ju je da bude jedan od njegovih modela u jesenjoj kolekciji 2016. godine.

"Osjećam se kao da sam tek na početku karijere. Možete li da zamislite nekog ko ima 69 godina, a tek počinje novu fazu u životu", kazala je ona.

Ne boji se sijedih i drastično je skratila kosu. Iako su joj mnogi govorili da sa takvom frizurom više neće dobijati ponude za kastinge, ispostavilo se da je takav prirodan izgled pokrenuo karijeru u dobrom pravcu.

"Pratila sam primjer mojih roditelja, odrasla sam u vrlo opuštenoj, razumnoj, srećnoj i porodici punoj ljubavi. Isto to obezbijedila sam i svojoj djeci, iako nisam puno razmišljala o tome. Oni su danas vrlo jake, nezavisne ličnosti, iako ja nisam bila stalno uz njih, jer sam morala da radim", kazala je ona.