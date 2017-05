Majkl Vedrli iz serije Bull stiže u Dubrovnik

Da holivudske zvijezde vole dolaziti u Hrvatsku, posebno tokom ljetnih dana, dokaz je još jedna skorija posjeta poznatog glumca.

Majkl Vedrli, zvijezda serije Bull, biće u junu specijalni gost najvećeg medijskog događaja u našoj regiji koje okuplja profesionalce iz TV industrije

Na New Europe Marketu, koji se će se po peti put održati u hotelu Palace u Dubrovniku od 12. – 15.6., gosti će imati prilike čuti Vedrlija u opuštenom razgovoru s voditeljicom Antonijom Mandić.

Majkl Vedrli je televizijskoj publici poznat po seriji Navy CIS u kojoj je glumio agenta Tonyja DiNozzu od 2003. do 2016. godine. Weatherly je još glumio u SF seriji Anđeo tame (Dark Angel) te se pojavljivao u serijama Loving, Significant Others i Jesse. Glumio je i u filmovima Charlie Valentine, Trigger Happy, Posljednji dani diska (The Last Days of Disco), The Specials, Venus and Mars i Agent pod stresom (Gun Shy).

2016. godine Vedrli je policijsku stanicu zamijenio sa sudnicom u vrlo gledanoj drami Bull koja je inspirisana ranom karijerom poznatog psihologa Dr. Phila McGrawa koji se proslavio na Oprah Showu.

Dr. Jason Bull je briljantni, samopouzdani i šarmantni konzultant koji kombinira psihologiju, intuiciju i visoku tehnologiju kako bi shvatio zašto se porotnici, advokati, svjedoci i optuženi ponašaju tako kako se ponašaju. Sve epizode serije Bull trenutno se prikazuju na domaćoj streaming videoteci Pickbox.

„Oduševljen sam što ću biti dio NEM-a ovo ljeto“, kaže Vedrli. „Hrvatska je divna zemlja i veselim se dijeljenju svoga fantastičnog iskustva na Bullu u prelijepom Dubrovniku.“

Weatherly je rođen u New Yorku, a trenutno sa suprugom i dvoje djece živi između Los Angelesa i New Yorka.