Margo Robi se udebljala zbog uloge (FOTO)

Glumica Margo Robi, osim po svom talentu, poznata je po seksi izgledu, koji je sada zbog uloge ipak morala da "pokvari".

Naime, plavokosa ljepotica prihvatila je da glumi američku klizačicu Tonju Harding, koja je u svijetu ostala upamćena po skandalu. Riječ je o organizovanju fizičkog napada na koleginicu pred nastup na američkom prvenstvu 1994. godine.

Kako je plan uspjela da sprovede u djelo, njena protivnica zbog povreda nije mogla da nastupi, pa je zlato pripalo Tonji. Kada se saznalo šta je uradila, trofej je morala da vrati, a iz sporta je doživotno izbačena.

Na čelu glumačke ekipe za film o poznatoj klizačici "I, Tonya" našla se Margo Robi, koja za potrebe uloge uči da kliže, a kako su kamere uspjele da uslikaju, vidno se i ugojila. Bez obzira na koji kilogram više, glumica je i dalje jednako simpatična, priznaćete.

#MargotRobbie on the set of of iTonya on January 13th pic.twitter.com/3JlkiOJNBI