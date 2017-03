Mark Zakerberg i Prisila Čen očekuju drugo dijete

Osnivač Facebook-a Mark Zakerberga i njegova žena Priscila Čen očekuju drugo dijete.

Njihova ćerka Maks dobiće sestru.

Srećne vijesti Zakerberg je objavio na svojoj Facebook strani, rekavši da su dugo strahovali da neće moći da imaju drugo dijete, budući da su imali poteškoća dok nisu dobili Maks.

“Kad smo Prisila i ja saznali da je ponovo trudna, samo smo se nadali da će dijete biti zdravo. Onda sam se nadao da će biti ćerka. Ne mogu da zamislim ljepši poklon od toga da neko ima sestru i presrećan sam što će Maks i naše novo dijete imati jedno drugo”.

Prisila je imala tri spontana pobačaja prije nego što je dobila Maks i par je o tome otvoreno progovorio u decembru 2015. kako bi ohrabrio druge koji imaju problema sa začećem.

“Odrastao sam sa tri sestre i naučile su me da učim od pametnih i snažnih žena. One nisu bile samo moje sestre, nego i moje najbolje prijateljice. One su ostvarile izvanredne rezultate u književnosti, muzici, sportu, ali i svojim karijerama”, napisao je Zakerberg.

“Prisila je odrasla sa dvije sestre i one su je naučile tome koliko su porodica, briga o drugima i vredan rad važni. One su se međusobno podržavale kao prva generacija visokoobrazovanih osoba u porodici i izgradile karijere u medicini i biznisu. Bolji smo ljudi zbog toga što smo imali jake žene u našim životima – sestre, majke i prijateljice. Jedva čekamo da upoznamo svoju bebu i učinićemo sve što možemo da podignemo još jednu snažnu ženu”.