Melanija Tramp trudna?

Posljednje fotografije Melanije Tramp su uzdrmale svijet, a svi nagađaju da li je zaista riječ o trudnoći.

Prva dama Amerike Melanija Tramp i njen suprug Donald pojavili su se prije nekoliko dana u javnosti, a njihove zajedničke fotografije brzo su obišle svijet.

Iako se obično komentariše Melanijina ljepota, kao i odličan modni ukus, ovog puta pažnju je ukrao jedan detalj koji je "pokrenuo" spekulacije.

Naime, za elegantnu priliku supruga američkog predsjednika je odabrala plavu haljinu sa potpisom dizajnera Majkl Korsa, a nije obratila pažnju na jednu stvar.

Enjoyed hosting Mrs. Varela of Panama @WhiteHouse for lunch today. I look forward to working alongside her in the future! pic.twitter.com/lTxH2YpuR7