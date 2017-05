Melanija lajkom na Twitteru podstakla sumnje o razvodu od Trampa

Da nešto "smrdi" u braku Donalda i Melanije Tramp već duže vrijeme nagađa cijeli svijet, ali na čuđenje svih prva dama Amerike je i sama dala povoda za to.

Naime, njena službena i provjerena Twitter stranica je kasno naveče u utorak lajkovala tvit koji oštro kritikuje njihov brak.

"Čini se da je jedini zid koji je Tramp uspješno sagradio između njega i njegove žene", glasio je tvit koji je Melanija, navodno, lajkovala, što je podstaklo sumnje, a neki mediji čak pišu da je ovim potezom prva dama SAD najavila razvod.

Twitter post uključivao je i gif s Trampove inauguracije o kojem je brujao cijeli svijet - u kojem je Melaniji u sekundi nestao osmijeh s lica nakon što joj se Donald obratio, očigledno joj nešto prigovarajući.

Melanija ne samo da je vidjela taj post, već je i stisnula "like".

Budući da je to profil kojim se jedino ona služi, internet javnost je zaključila da je to buntovan čin prve dame, pa čak i moguć uvod u razvod. Neke od teorija su i da je tim potezom htjela svom suprugu staviti do znanja da i ona može uticati na javnost, kao i da bi trebalo da bolje promisli o tome kako se u javnosti odnosi prema njoj ako ne želi da narušiti svoj ugled.

Seems the only #Wall @realDonaldTrump's built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF