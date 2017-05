Menadžeri napali Džonija Depa: Treba mu psihijatar

I dalje traju prepucavanja Džonija Depa (53) i njegove bivše menadžerske kompanije TMG. Na sudu su iznijeli šokantne činjenice kojima tvrde da je glumac trošio više od dva miliona dolara mjesečno iako to nije mogao priuštiti.

"On troši nenormalno, treba mu psihijatrijska pomoć", rekli su njegovi bivši menadžeri.

Prema njihovim riječima Dep je rado trošio novac, ali nije htio plaćati porez.

Zvijezda "Pirata s Kariba" potrošila je 75 miliona dolara na svojih 14 kuća, pet miliona na ispaljivanje pepela svog pokojnog prijatelja, pisca Hantera Tompsona po Aspenu u Koloradu i 30.000 dolara mjesečno na vino.

"To je čisti dokaz da on nije mentalno zdrav. On pati od poremećaja kompulzivnog kupovanja", tvrde menadžeri.

Podsjetimo, početkom godine TMG ga je optužila da im duguje više od četiri miliona dolara i da se svojim trošenjem doveo do lošeg finansijskog stanja.

Nakon toga on je tužio njih i naveo da za njega nisu na vrijeme prijavljivali i plaćali porez, da su mu loše vodili finansije te da su, bez njegovog znanja, trećoj osobi posudili 10 miliona dolara.