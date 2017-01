Miru Furlan žestoko napali na Twitteru

Glumica Mira Furlan posljednje dvije godine živi na relaciji Los Angeles - Rijeka, gdje je trenutno angažovana u dramskom ansamblu riječkog HNK.

Posljednjih 26 godina živi i radi u SAD-u. Ona je Twitteru komentarisala afmosferu koja je zavladala SAD-om nakon pobjede Donalda Trampa na predsjedničkim izborima. Evo što je Mira napisala na dan inauguracije novog američkog predsjednika.

"Tužan dan za sve nas koji su vjerovali u drugačiju Ameriku. Moramo sačuvati američku ideju jednakosti i slobode za sve! Plemenite ideje pravde i slobode na kojima je ova zemlja zasnovana trebaju prevladati bez obzira koji predsjednik bio na vlasti. Želim vjerovati u to", napisala je glumica. Njezino razmišljanje izazvalo je brojne reakcije twitteraša, a neki nisu štedjeli s uvredama.

"Jedino što je tužno ovdje jest činjenica da si šutjela kada je tvoj Obama bombardovao pola svijeta", jedan je od komenatra.

"Za vrijeme Buša SAD je bombardovao četiri zemlje. Obama je bombardovao sedam. Tramp želi povući trupe. Vi liberali ste najveći fašisti...", stoji u komentarima.

"Obama se sigurno nije kretao u pravom smjeru. Ne vjeruj hajpu koji se događa. Prekrižimo prste i nadajmo se da će Tramp napraviti dobar posao", napisao je jedan twiteraš iz SAD-a, a drugi dodao:

"Ne brini. Postoje stvari u svijetu veće od bilo kojeg ljudskog zla i nesavršenosti. Drži se njih i sve će biti u redu."

It's no longer the country I chose. We have to stick to our values, no matter what happens around us. I experienced it in my former country.