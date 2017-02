Najseksi muškarac na svjetu briljirao na dodjeli Oskara (FOTO)

Da li će zbog ovog odjiela i ove godine biti proglašen za najseksi muškarca?

Dvejn Džonson upravo je uspio da odbrani titulu najseski muškarca koju je ponio za 2016. godinu svojim autfitom na ovogodišnjim Oskarima.

Džonson je na svojim širokim ramenima nosio plavi plišani sako i leptir mašnu, dok su donji dio njegovog autfita činile savršeno skrojene crne pantalone.

Boy oh boy how great does @TheRock look tonight!? #Oscars pic.twitter.com/03g48ViXaG