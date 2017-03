Ni Sindi Kraford nije imuna na kritike

Sindi Kraford je nekada bila jedna od najtraženijih modela na svetu. Đani Versaće joj je plaćao čak trideset hiljada dolara kako bi nosila njegove kreacije.

Pedesetjednogodišnja Sindi i dalje izgleda zanosno, a izgledom može posramiti i mlađe manekenke.

Ipak, komentatori na internetu još jednom su pokazali da ne štede nikoga, pa tako ni nju. Sindi priznaje da nije ravnodušna na ovakve komentare, pa se oglasila i odbranila svoje dostojanstvo na pristojno starenje.

“Nema mnogo izbora, ali niko putem društvenih mreža ne treba da me podsjeća na to da imam bore jer ja to znam. Ta današnja potreba za stalnim kritikovanjem me jako rastužuje”, otkrila je u intervjuu za People.

Ona je u intervjuu otkrila i kako je uspjela da zadrži mladalački izgled.

“Vrlo sam srećna, redovno vježbam, u dobroj sam formi, zdrava sam i uvijek nastojim da se fokusiram na pozitivne stvari”, zaključila je.