Nikol Kidman prošetala crvenim tepihom u Kanu

Na crvenom tepihu 70. Filmskog festivala u Kanu danas su se pojavile zvijezde filma „Mise a Mort du cerf sacre” (The Killing of a Sacred Deer).

Crvenim tepihom prošetala je australijska glumica Nikol Kidman u zanimljivoj zelenkastoj haljini i još jednom dokazala da je jedna od najbolje obučenih glumica.

S njom je prošetao i grčki režiser Jorgos Lantimos.

Riječ je o triler-horor filmu čija je premijera zakazana za kraj godine.

U filmu igraju Kolin Farel, Nikol Kidman, Rafi Kasidi, Bil Kamp, Ališa Silverston, Beri Kiogan i Sani Suljic.

Kidman je prošetala crvenim tepihom i sinoć kada je prikazan film „How to talk to girls at parties“.

Podsjetimo, uz maksimalne mjere bezbjednosti u srijedu 17. maja je prikazivanjem filma "Ismael's Ghosts" francuskog reditelja Arnauda Desplechina počeo 70. Filmski festival u francuskom Kanu.

U žiriju ovogodišnjeg festivala nalazi se i njemačka rediteljka Maren Ade, kineska glumica Fan Bingbing, francuska glumica, scenaristica i pjevačica Agnes Žaui, zatim južnokorejski reditelj Park Čan-vuk, italijanski reditelj Paolo Sorentino i francuski kompozitor Gabriel Džared.

Za prestižnu Zlatnu palmu takmiči se 18 filmova.

Ovogodišnji festival se održava pod visokim sigurnosnim mjerama. Zabranjeni su i letovi iznad grada, a oko najprometnije ulice Croisette postavljeno je oko 400 betonskih saksija radi prevencije od bilo kakvog napada uz pomoć vozila. Tokom festivala angažovano je oko 700 članova obezbjeđenja i prvi put su lokalni policajci dobili oružje.