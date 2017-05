Nova djevojka Ria Ferdinanda oduševljava svojim izgledom

Rio Ferdinand, jedan od najpoznatijih fudbalera koji je nedavno ostao bez supruge Rebeke Elison, našao je utjehu u predivnoj Kejt Rajt.

Prelijepa plavuša proslavila se u rijaliti šou " The Only Way is Essex" , a kako piše magazine The Sun, Kejt je veoma aktivna na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gdje se svakodnevno mogu vidjeti njeni sexy selifiji.

Kako je navela, za njen savršen izgled zaslužno je svakodnevno vježbanje.

" U teretanu idem pet puta sedmično kako bih očuvala fizičko zdravlje i kondiciju" – rekla je prelijepa Kejt.

Nakon odmora na Ibici fanove je počastila serijom fotki u bikiniju, u kojem izgleda apsolutno savršeno.