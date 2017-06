Objavljeni memoari princeze Dajane

Jedna od najvoljenijih princeza, pokojna Lejdi Di, prije tačno dvije decenije tragično je stradala, a sada su objavljeni njeni memoari sa uznemirujućim izjavama o agoniji koju je proživljavala na dvoru

Princeza Dajana stradala je prije 20 godina kada je izgubila život u saobraćajnoj nesreći. Tokom života, a naročito nakon pogibije, jedna od najvoljenijih princeza i njena životna priča, intrigiraju javnost.

O njenom životu i braku sa princom Čarlsom napisano je nekoliko knjiga i snimljeno desetine filmova. Iako je uživala veliku popularnost kod naroda, život na dvoru nije joj bio nimalo lagan. Njen brak bio je isprepletan brojnim intrigama i nevjerstvima. Jedina svijetla tačka Dajani su bili sinovi Vilijam i Hari.

Iako je bilo poznato da je posljednjih godina života princeza bila veoma nesrećna naročito zbog javnog poniženja koje joj je priredio suprug kada je u javnosti otkrivena njegova afera sa Kamilom Parker, sada su otkriveni uznemirijući detalji. Naime, Dajanini transkipti koje je sačinila tokom turbulentnog perioda života sada su ugledali svjetlost dana i uzburkali javnost.

"Kada sam bila u petom mjesecu trodnoće i pripremala se za rođenje sina Vilijama, bacila sam se niz stepenice pokušavajući da pridobijem pažnju svog supruga. Govorila sam Čarlsu kako se osjećam depresivno i nisam mogla da prestanem da plačem, on mi je odgovorio kako uopšte ne želi više da me sluša i kako mu stalno to radim", priznala je Dajana.

"Zato sam se bacila niz stepenice. Kraljica je došla apsolutno zgranuta scenom koju je zatekla. Znala sam da nisam izgubula bebu iako sam imala modrice po stomaku nakon pada. Čarls me nije ni pogledao samo je izašao napolje", otkrila je Lejdi Di.

U svojoj ispovjesti ona je govorila kako je znala šta sa njom nije u redu, ali da nije nailazila na razumijevanje okoline. Očajnički sam molila za pomoć, ali nisam nailazila na nju.

"Ne znam šta je moj suprug rekao kraljici, ali joj je definitivno pričao o mojoj bulimiji. Ona je svima rekla kako je to razlog našeg kraha braka jer Čarls navodno nije mogao da se nosi sa tim"m govorila je princeza, prenosi glossy.espreso.rs.