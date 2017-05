Oglasila se Arijana Grande: Slomljena sam

MANČESTER SITI - U Mančesteru je sinoć došlo do napada u kojem je poginulo 19, a ranjeno najmanje 60 ljudi nakon koncerta Arijane Grande u Mančester Areni pred 20.000 ljudi.

Policija sumnja da je napad izvršio bombaš samoubica van hale u kojoj je održan koncert, te se napad za sada vodi kao teroristički.

Pop zvijezda se oglasila nakon koncerta, nakon što je čula tragične vijesti, a na svom Twitter nalogu je napisala:

"Slomljena sam. Žao mi je, iz dubine duše. Nemam riječi".

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.