Ona ima 63 godine i pozira za naslovnicu Sports Illustrated-a (VIDEO)

Nekad planetarno popularna manekenka Kristi Brinkli danas ima 63 godine, a još oduševljava svojom pojavom jer djeluje kao da uopšte ne stari.

Na njenom licu i tijelu pozavidjele bi joj i decenijama mlađe koleginice, a majka troje djece nedavno je pozirala za magazin Sports Illustrated, gotovo 40 godina nakon svoje prve naslovne strane. Upravo zato vrednujemo njene tajne ljepote.

Kako je sama otkrila u intervjuu za New York Magazine, jutro ne može zamisliti bez tople vode sa limunom. „U nju stavim i malo meda i kajen papriku u prahu, a to je prvo što unosim u svoj organizam ujutro, čak i prije kafe. To najbolje pokreće moj metabolizam.“

Piće je sama nazvala „jutarnjim eliksirom mladosti“.

Manekenka je vegetarijanac od svoje 12. godine, a priznala je da je odavno odustala od bilo kakvih dijeta.

„Jedina stvar koja zaista traje jeste uravnotežena ishrana“, zaključila je Brinklijeva.

Kod kuće pravi svježi sok od kelja, sok od limete i narandže, unosi mnogo avokada, ali i bundevine sjemenke, suncokret, orahe, brazilske orahe i suvo grožđe.