Oni su konobarisali, kokodakali pa postali zvijezde

Iako su neke zvijezde imale vrlo brz uspon u Holivudu, ima i onih koji su do statusa zvijezde morali da dođu težim putem. Ipak, sad kad žive lagodno i mogu sebi da priušte sve što požele, sigurno mnogo ne razmišljaju o tom periodu.

Bred Pit

Poznati holivudski glumac Bred Pit je u ranoj mladosti odustao od studija novinarstva i odselio se u Los Anđeles. Prije nego što je postao zvijezda radio je kao dostavljač, razvozio frižidere, vozio je limuzinu i egzotične plesačice, te nosio kostim pileta kao maskota restorana brze hrane.

Pit je u kostimu pileta na ulazu u restoran morao svakog gosta da pozdravi kokodakanjem.

Madona

Prije nego što je postala kraljica pop muzike, Madona je radila u poznatom lancu prodavnica za prodaju krofni "Dunkin Donuts" u Njujorku.

Džordž Kluni

Slavni holivudski šarmer Džordž Kluni se svojevremeno ozbiljno bavio bejzbolom, a pored toga je radio mnoge neobične poslove. Nakon što je odustao od škole zaposlio se na farmi duvana, a neko je vrijeme bio i prodavač cipela.

Dženifer Hadson

Prije nego što se oprobala u glumi bila je zaposlena u lancu brze hrane "Burger King". Nakon što je stekla svjetsku slavu, ovaj lanac brze hrane je ponudio poznatoj pjevačici i glumici da kod njih besplatno jede hamburgere do kraja života.

Dženifer Aniston

Ova glumica, prije nego što je dobila ulogu u poznatoj seriji "Prijatelji", radila je u telemarketinškoj agenciji, a pored toga je bila konobarica i razvozila je poštu na biciklu.

Kanje Vest

Slavni reper Kanje Vest u srednjoj školi džeparac je zarađivao slažući odjeću u butiku GAP. Svoje bivše zaposlenje opjevao je u pjesmi "The College Dropout", na albumu "Let's go back, back to the GAP".

Džejms Franko

Prije nego što je zaradio zvjezdani status, glumac Džejms Franko je radio noćnu smjenu u "McDonald'su".

"Radio sam na drivethru poziciji. U početku sam se suzdržavao od čitanja na poslu, ali uskoro sam počeo pričati sa mušterijama na različitim naglascima. Tako sam vježbao za razne scene tokom časova glume", rekao je Franko.

Ejmi Adams

Glumica Ejmi Adams danas se može pohvaliti sa pet nominacija za nagradu "Oscar", a svega nekoliko godina unazad Adamsova je radila u "Hooters" restoranu poznatom po atraktivnim konobaricama koje moraju nositi seksepilnu odjeću. Ejmi je tamo radila dok nije skupila 900 dolara, od kojih je kupila polovni automobil kojim se odvezla na svoju prvu audiciju.