Ovo je posljednja 'fotka' Džordž Majkla

Neprepoznatljiv Legendarni muzičar preminuo je na Božić, a kako uzrok smrti naveden je srčani udar. Posljednjih godinu dana života proveo je daleko od medija i javnosti.

Iako je za vrijeme svoje duge karijere često pokazivao kako uživa u slavi i popularnosti, George Michael, koji je juče preminuo u 54. godini, posljednjih godinu dana života proveo je daleko od medija i javnosti.

Posljednje fotografije legendarnog pjevača nastale su u septembru, u blizini njegovog doma u Oxfordshireu. Fotografisan je na večeri s prijateljima u jednom restoranu. Izgledao je pomalo umorno, ali i vidno krupnije.

Legendarni muzičar je karijeru je počeo osamdesetih u grupi Wham!', a najveće uspjehe postigao je kao samostalni izvođač zahvaljujući hitovima kao što su 'Careless Whisper', 'Faith', 'Freedom' i mnogi drugi.

#GeorgeMichael last public photo. Eating in a restaurant near his home in Oxfordshire, England in september 2016 pic.twitter.com/jH901yTnaN