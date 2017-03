Ovo je prelijepa sestra pokojne Ksenije Pajčin

Sedam godina prošlo je od tragedije kada je pjevačicu Kesniju Pajčin ubio njen dečko Filip Kapisoda. I dalje tuguje Ksenijina porodica, ali i njena sestra po ocu Mia Pajčin.

Mnogi kažu da Mia ima lika na pokojnu sestru, a ova lijepa brineta prije dvije godine pojavila se u spotu "Lako je" Ilije Mihailovića učesnika "X faktora".

Mia je ranije govorila da će Ksenija zauvijek biti u njenom srcu.

- Mnogo sam je volela i divila joj se. Želim da nastavim tamo gde je ona stala, samo u drugoj branši. Ona je odlično glumila u svojim spotovima, a ja želim da postanem poznata glumica. Pored toga, volela bih da se bavim i modom, to me veoma interesuje. Estrade se ne plašim. Ipak, ponekad me obuzme strah da ja tako ne završim. Međutim, dobro razmislim i sagledam sve da ne bi bilo nikakvih posledica. To kažem jer mi se trenutno stanje na estradi ne sviđa - rekla je ranije za "Kurir" Mia Pajčin.

- Ksenija je bila veoma energična osoba, koja je mogla sve da uradi. Imala je jak i čvrst stav, bila je u svom fazonu. Tako buntovna, svoja i jedinstvena plenila je dobrotom i lepotom. Mnogi kažu da veoma ličim na nju. Često slušam njene pesme i gledam spotove - rekla je Ksenijina sestra po ocu.

Pogledajte spot u koljem je sestra Ksenije Pajčin imala glavnu ulogu.