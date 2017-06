Glumica, filantrop i aktivistkinja za prava životinja Pamela Anderson napisala je otvoreno ljubavno pismo Džulijanu Asanžu u kom izražava zabrinutost zbog njegove trenutne pozicije i poziva svjetske lidere (i narod Kine) da potpišu peticiju za njegovo hitno puštanje.

"Pomisao na Džulijana me natjera da se zapitam, koji je najseksepilniji kvalitet koji muškarac može da ima. Sigurno su to hrabrost i odvažnost", napisala je Anderson u pismu koje je naslovila: "Zašto sam srcem uz Džulijana".

Ona je pohvalila osnivača WikiLeaks-a zbog njegove predanosti istini i ukazala na licemjerje svjetskih lidera, a vladu SAD opisala kao "glavnog siledžiju, supermoćnika sa 1.200 vojnih baza širom svijeta".

Glumica je takođe kritikovala premijerku Velike Britanije Terezu Mej, nazvavši je "najgorim premijerom u živom sjećanju".

"Tereza Mej i njena Pirova pobjeda. Tereza Mej koja neće da se rukuje sa žrtvama požara u Grenfelu. Koja ne brine o sirotom narodu. Koja ne brine o pravdi i miru. Koja ne brine o Džulijanu", napisala je Anderson.

Ona je Džeremija Korbina uporedila sa Asanžom, dodavši da "obojica znaju koliko svirepi mogu biti britanski mediji i kako je nepravedna postojeća vlada".

Ona zatim poziva Emanuela Makrona i prvu damu Francuske Brižit Tronje da se vide na sastanku u julu i "porazgovaraju o Džulijanovoj situaciji".

Anderson je apelovala i na Donalda Trampa, njegovu kćerku Ivanku "desnicu" i "anti-Klintonsku lkevicu" da zajedno potpišu peticiju za Asanžovo puštanje, hrabro tvrdeći da je "WikiLeaks pokušaj da se Prvi amandman američkog ustava predstavi ostatku svoketa".

Ona je osudila "geopolitčko sudaranje rogovima" između svketskih lidera i primketila da bi "Džulijanovo oslobađanje promokenilo sve".

Glumica je obećala da će napisati ljubavno pismo narodu Kine i posketiti tu zemlju, ako kineska vlada podrži Asanžovo puštanje.

Završila je pismo pkesmom "Invictus" upućenom Asanžu i rokečima: "Volim te. Pamela".

Why My Heart Stands With Julian https://t.co/Je0HVoVLum

Asanž je odgovorio na svoj minimalistički način na Twitteru. "Ovo je zaista štogod".

This is quite something: https://t.co/YuqJvZeBGK