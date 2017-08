Pamela Anderson uživa u San Tropeu

Zvijezda serije "Čuvari plaže" Pamela Anderson trenutno boravi na francuskoj rivijeri, gdje je privukla oko paparaca koji su zabilježili njeno cjelodnevno uživanje.

Američka glumica Pamela Anderson vreli avgust provodi na jugu Francuske, mjestu koje je nedavno izdvojila kao najpoželjnije za život.

Ova 50-godišnja glumica oduševila je posjetioce koji su se zatekli na plaži, a poznatu spasiteljku bujnih oblina nije bilo teško prepoznati.

Pamela je zavodila sve u crnom minijaturnom bikiniju dokazujući da zaista izgleda sjajno, kao i da je njeno tijelo i danas održalo fantastičnu formu.

Pamela anderson nearly 50 but still has a banging body pic.twitter.com/gjdYRhEkJd