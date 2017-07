Patrik Stjuart: Ne prođe dan da ne razmišljam o sopstvenoj smrtnosti

Ser Patrik Stjuart otkrio je da je poslije smrti prijatelja Alana Rikmana i Leonarda Nimoja počeo da razmišlja i o sopstvenoj smrti

Glumac je objasnio da svakodnevno razmišlja o smrti i strahuje da bi ga njegova uloga krhkog Čarlsa Ksavijera kako je prikazan u filmu "Logan" dovesti do niza "gerijatrijskih" rola.

"Ne prođe dan da ne razmišljam o sopstvenoj smrtnosti", kaže Stjuart.

"Imam 76 godina. Oženjen sam mnogo mlađom ženom i ne mogu da je pogledam, a da ne pomislim na razlike u našim godinama i očekivanjima od budućnosti. Moja generacija je desetkovana. Toliko glumaca smo izgubili".

Tokom intervjua, slavni glumac je komentarisao i svoje sumnje o tome da li bi trebalo da se uopšte priključi postavi "Logana".

"Bilo je trenutaka kada sam mislio, 'ako pristanem na ovo, da li ću dobijati samo gerijatrijske uloge od sad?'", dodao je on. "Još nisam za to! Ljudi će reći: 'O ne, ne možemo mu dati da igra zdravog čovejka. On je previše slab i star'. Ipak, bilo je vrlo zabavno. Uživao sam u svakom aspektu snimanja, naročito u tome što sam gotovo sve vrijeme bio sa Hjuom (Džekmenom)".