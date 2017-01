Pepeo Keri Fišer stavili u pilulu Prozaka

Na sahrani na groblju Forest Lawn Memorial Park bili su samo članovi porodice i bliski prijatelji, među kojima i Tod, brat Keri Fišer, i njena kćerka Bili Lurd.

Pepeo Keri Fišer stavljen je u urnu u obliku ogromne pilule Prozaka.

"Njena najdraža stvar na svijetu bila je ogromna pilula Prozaka, koju je kupila prije mnogo godina. Obožavala ju je i držala ju je u svojoj kući, a njen kćerka Bili i ja mislili smo da bi to bilo savršeno mjesto za stavitii njen pepeo", ispričao je Tod FIšer, Kerin brat.

Fišer, koja je slavu stekla kao Princeza Lea u "Ratovima zvijezda", preminula je 27. decembra u 60-oj godini života uslijed srčanog udara na letu iz Londona za Los Anđeles. Njena majka Debi Rejnolds, svojevremeno nominovana za Oskara, preminula je samo dan poslije svoje kćerke u 84. godini života. Ostaće zapamćena po ulogama u filmovima "Singing in the Rain" (1952.) i "The Unsinkable Molly Brown" (1964.).

Kako javlja časopis People, Rejnolds je sahranjena s dijelom pepela svoje kćerke.

U četvrtak su se u domu Keri Fišer na posebnoj ceremoniji od nje i njene majke, prije ispraćaja na posljednje počinak, osim prijatelja oprostili i prijatelji iz glumačkog svijeta, poput Meril Strip, Meg Rajan i Gvinet Paltrou.