Plavi ljepotan iz 'Seks i grada' danas je još zgodniji

Glumac Džejson Luis u popularnoj seriji "Seks i grad" glumio je Smita Džeroda koji je uspio ukrotiti 'divlju' Samantu. Iako danas ima 45 godina te je promijenio imidž, obožavateljkama je i dalje neodoljiv.

Nakon završetka 'Seks i grada', Luis je s malih ekrana prešao na veliko platno i snimio filmove poput 'The Jacket', 'The Death And Life of Bobby Z' i 'The Attick'. U filmu 'Running Wild' glumio je uz Šeron Stoun (58).

Džejson trenutke iz svog aktivnog života rado dijeli na društvenim mrežama, a za njim i dalje uzdišu mnoge obožavateljice.

Glumac je prije dvije godine otkrio da je već dugo 'solo' te da mu taj status odgovara. Veliki je ljubitelj sporta, a najviše voli planinariti i voziti motocikl. Osim toga, u top formu doveo se i vježbanjem joge.

Luis trenutno u seriji 'Mignight Texas' igra anđela imena Joe, a zbog uloge, otkrio je, i dalje njeguje dugu kosu.

