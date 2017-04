Plavuša iz "Čuvara plaže" ponovo u crvenom kupaćem

Zanosna Dona nas je zavodila devedesetih godina, a i danas se smatra pravom femme fatale.

"Čuvari plaže" bila je jedna od najpopularnijih serija devedesetih godina prošlog vijeka, a pored Dejvida Haselhofa i Pamele Anderson, proslavila se i glumica Dona D'Eriko.

Fatalna plavuša nas je osvojila svojim zgodnim tijelom a sada, u 49 godini, uspjela je ponovo da izmami uzdahe mnogih muškaraca.

Za potrebe jednog magazina, Dona se ponovo slikala u crvenom kupaćem kostimu, nalik onom koji je nosila u seriji.

49-year-old Donna D'Errico looks amazing as she seemingly throws back to her 'Baywatch' days of the 90s... pic.twitter.com/ni8N1Vg2OG