Pomirili se Bred i Anđelina?

Anđelina Džoli (42) i Bred Pit (53) šokirali su javnost objavom da se razvode. Ipak, čini se kako su svojoj ljubavi odlučili dati još jednu šansu.

Nakon intenzivnog 'spiritualnog' savjetovanja navodno su ponovo zajedno. To tvrdi njihov biograf Ijan Halperin.

"Bred je napravio korak prema njoj pa su se zagrlili. Bilo je puno suza. Ništa nije ostalo neizrečeno. Svoje probleme su pokušali riješiti u toj skromnoj kući. Odlučili su ponovno započeti. Ta je vrlo žučna rasprava označila novu fazu u njihovoj vezi", rekao je.

Osim toga, par je odlučio ići na savjetovanje i rehabilitaciju.

Pit i Džoli sebe navodno vide kao Ričarda Bartona i Elizabet Tejlor koji su stalno prekidali i mirili se.

Nedavno je u intervjuu za Vanity Fair ispričala da je sve krenulo po zlu prošlog ljeta kada je radila na filmu 'First They Killed My Father'. U vrijeme kad je prekinula s Pitom se i razboljela. Dobila je dijagnozu Bellove paralize. Naime, to je bolest koja dovodi do nagle slabosti ili paralize mišića na jednoj strani lica.

(24sata.hr)