Popović: Žao mi je što je Severina izgubila dijete, ali njen intervju pun neistina

Milan Popović odgovorio je na optužbe koje je sinoć na njegov račun iznijela Severina Kojić (44).

"Odmah da vam kažem da ne želim reći ništa loše o majci svog djeteta i ako je istina da je sad nedavno izgubila dijete zbog stresa koji je ovaj proces prouzrokovao, jako mi je žao zbog toga", rekao je Milan za RTL Danas.

Ipak, smatra kako su pjevačica i njen suprug još mladi i siguran je da će imati novu mogućnost za djetetom.

"Intervju je pun neistina, ne bih ulazio u detalje. To kako se majka osjećala i kako je proživljavala te situacije, to je samo ono kako ona to pamti. Žao mi je ako je to shvatila kao psihičko zlostavljanje, nadam se da će to proći i da ćemo uspostaviti normalnu komunikaciju", kazao je Milan.

Prema njegovim riječima, u presudi je sve isto kao i u sudskoj odluci 2014. godine, osim što sada može s Aleksandrom (5) provesti šest dana više.

"Ne znam što je sporno", kaže Milan, prenosi 24sata.hr.

Tvrdi kako je starateljstvo ravnomjerno podijeljeno. Tumačenje da će Aleksandar s njim biti za pravoslavne praznike, a da se nigdje ne navode katolički opisuje kao zlonamjerno.

Na pitanje očekuje li potpuno starateljstvo, odgovorio je da je to nemoguće.

"Kod nas postoji termin 'zajedničko roditeljsko starateljstvo'. I da hoću, ne mogu dobiti potpuno starateljstvo, majka će uvijek biti u najmanju jednaki staratelj kao ja", zaključio je.

Rekao je da ne koristi moć i novac kako bi odvojio majku od djeteta, a optužba da nije viđao sina 18 mjeseci je, prema njegovim riječima, djelomično tačna.

"To su bili kratki periodi, ali otkad je prohodao redovno je sa mnom", dodaje Milan.

U međuvremenu, oglasio se Severinin menadžer Tomislav Petrović koji je poslao demanti njegovih tvrdnji, kojeg prenosimo:

"Alimentaciju plaća redovno, a rekao je kako je riječ o iznosu od 75.000 kuna. Kaže kako je Severini pomogao oko financiranja albuma, turneje, nastupa i spotova.

- Moja želja je od početka da se Severina i ja dogovorimo, to je bitno za dijete - rekao je.

Nije istina da je Severinin intervju u emisiji RTL direkt bio pun neistina. Za sve što je Severina izrekla u toj emisiji postoje dokazi i svjedoci.

Nije istina da Popović ne želi potpuno skrbništvo nad djetetom. Da je tako, povukao bi tužbu podignutu u Srbiji u kojoj traži da joj se potpuno oduzme skrbništvo, a koju je ponovo podigao nakon dobivene privremene mjere, dana 09.05.2017.

Nije istina da Popović po privremenoj mjeri sutkinje Verice Nikić provodi sa djetetom pola vremena. Istina je da provodi preko 200 dana godišnje za koje vrijeme Severina ne može viđati dijete koje je s njom živjelo sretno punih pet godina, pa time i ne stoji da Severina zlonamjerno tumači sudsku presudu, upravo suprotno.

Također, nije istina da je tzv. princip po kojem dijete živi sa roditeljima pola - pola praksa u Europskoj uniji. To se vrlo lako može provjeriti.

Nije istina da Popović plaća Severini alimentaciju u iznosu od 75.000 kn. Popović plaća alimentaciju u visini od 15.000kn, a sve izjave o financiranju njenih poslovnih aktivnosti su u svrhu diskreditiranja Severine, jer ona od njega to nije tražila.

Također, nije istina da se Popović želi bilo šta dogovoriti sa Severinom. Njegovo viđenje dogovora je ispunjenje svih njegovih zahtjeva, koji su zapravo usmjereni na kontrolu majke. Pa on je protiv Severine i njenih bližnjih podigao preko 30 postupaka po raznim sudovima i konstantno ju blati po medijima. Zar to radi osoba koja se želi dogovoriti?", stoji u Petrovićevom saopštenju