Poslije potresnog videa, Šinejd O'Konor smještena u bolnicu

Poslije potresnog video snimka koji je objavila na Facebooku, irska pjevačica Šinejd O'Konor smještena je u bolnicu u Nju Džerziju, objavili su danas britanski mediji.

Daily Mail je prenio i da je neko od prijatelja na njenoj Facebook strani, a na moblu pjevačice, napisao da ona "dobija najbolju moguću njegu i da je ljubav okružuje".

Šinejd O''Konor je nedavno uznemirila poštovaoce kad je na vido snimku rekla da živi potpuno sama u jednom motelu u Nju Džerziju i da ima samoubilačke misli.

Snimak traje 12 minuta, a O''Konor (50) je rekla da se svakog dana bori da ostane živa i da je potpuno sama u motelu "Travelodž", gdje noćenje košta 70 dolara.

"Potpuno sam sama", kazala je sjedeći na krevetu motelske sobe u Hakensaku O''Konor, koja ima četvoro djece.

Kako je navela, prepuštena je samoj sebi već dvije godine jer "njenu porodicu i Irsku nije briga".

"U mom životu apsolutno nema nikoga, sem mog doktora, mog psihijatra, najmilijeg čovjeka na svijetu koji kaže da sam ja njegov heroj - a to je jedina stvar koja me trenutno održava u životu...i to je pomalo patetično", rekla je O''Konor.

Daily mail navodi da je O''Konor snimak objavila prošle nedjelje i da je tom prilikom govorila i o mentalnoj bolesti.

"Mentalna bolest je kao droga - ne zanima je ko ste. A još gore je što je to stigma, ne zanima je ko ste", kazala je O''Konor.

Dodala je da je nedavno bila u bolnici zbog kamenja u bubregu.

Ovaj video snimak uznemirio je fanove pjevačice koji su ostavljali poruke da se brinu za nju.

O'Konor je u maju prošle godine uzburkala javnost kada je objavljena vijest da je nestala.

Drama je, međutim, okončana poslije jednog dana kada je policija saopštila da je pjevačica pronađena.

O'Konor je poznata po snažnom glasu, obrijanoj glavi, kao i oštrim kritikama prema katoličkoj crkvi i drugim institucijama.

Proslavila se hitom iz 1990. godine "Nothing Compares 2 U". Tu baladu je napisao Princ.

Poznata je i po skandalima, a posebno se našla na meti kritika 1992. godine kada je pocijepala sliku pape Jovana Pavla Drugog.

O'Konor je prije više od decenije dijagnistifikovan bipolarni poremećaj.

Godine 2007. u emisiji Opre Vinfri, prije nego što će dobiti dijagnozu, priznala je da se bori sa samoubilačkim mislima i užasnim strahovima.

O'Konor se udvala četiri puta i ima četvoro djece.