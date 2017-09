Princ Čarls ima tajno dijete

Kraljica je bijesna na sina Čarlsa zbog otkrića tog skandala, a navodno i razmišlja o tome da mu ne preda prijestolje.

On je visok i tamne kose te nevjerovatno liči na princa Viliama, međutim njegov navodni polubrat je sve samo ne dio kraljevske porodice.

Rođen je i odrastao u Kanadi, u svijetu miljama daleko od kraljevskog života u Bakingemskoj palati. Riječ je o Džejson Džekinsu, 34-godišnjaku koji je rođen 9 mjeseci nakon što je njegova majka, bivša kanadska mornarička poručnica Dženet, nezaštićenim seksom zatrudnjela s princom Čarlsom u Highgroveu, tokom njegovog braka s Dajanom

"Bila sam Čarlsova ljubavnica punih 16 godina", otkrila je Dženet američkom časopisu The Globe.

Objašnjava kako je to bila romansa na daljinu, a kad god bi se vidjeli, sve se svodilo samo na seks.

"Odjeća bi samo padala i niko od nas dvoje nije razmišljao o kontracepciji", ispričala je.

Dženet, koja danas ima 70 godina i živi u Torontu navodno ne želi niti priznati niti odbiti to da je prince Čarls otac njenom sinu Džejsonu, govoreći kako "to nije njena stvar", no palata je svakako uvidjela opasnost u cijeloj stvari te se godinama trudi zadržati taj skandal tajnim, prenosi Express.hr

Zavodio ju za vrijeme braka s Dajanom.

Ona je upoznala Čarlsa 1975. u britanskom konzulatu u Montrealu, gdje je radila sve vrijeme, a Čarls je navodno očarala svojom dugom plavom kosom i atraktivnim izgledom.

Nakon njegovog povratka u Britaniju, svakodnevno ju je "bombardirao" ljubavnim pismima. Sama afera je započela sljedeće godine, kad je Čarls otišao u Montreal na Olimpijske igre 1976., te je često odlazio "na zadatke" u Sandringham i Balmoral, gdje su se takođe nalazili. Kraljicu je razbjesnilo saznanje da i Dženet odsjeda tamo.

Blizak prijatelj Dženet otkrio je Globeu kako stvar nikad neće biti riješena dok princ Čarls ne pristane na test očinstva, mada da o svemu dovoljno govori činjenica kako je Dženetin sin "pljunuta kopija princa Viliama" te bi svako, da ga vidi, zaključio kako su braća.

Čini se kako princ Čarls ne priznaje cijelu priču i optužuje da je riječ o podmetanjima, dok njegova sadašnja žena i dugogodišnja ljubavnica Kamila želi da se on podvrgne DNK analizi kako bi se stvar jednom zauvijek okončala te bi tako i razriješio sve moguće sumnje o pravom nasljedniku prijestolja.