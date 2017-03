Prvo plaža u Akapulku, pa trening Novaka u Malibuu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije dobro prošao na ATP turniru u Akapulku, ali je nastavio da se priprema za američku turneju.

Đokovićev sljedeći izazov predstavlja turnir u Indijan Velsu koji počinje sredinom ove nedjelje, poslije čega odmah slijedi takmičenje u Majamiju.

Few more @DjokerNole's photos from last Friday #LosAngeles

source: Sina pic.twitter.com/Uiuck34x1Q