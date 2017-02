Raskalašni život poznatih ličnosti

Većina "običnih" ljudi teško izdvaja novac ka-da treba nešto kupiti te gleda da ostane u okviru svojih mogućnosti. No to pravilo u ve-ćini slučajeva ne važi za osobe iz šou-biznisa koje troše milione na pretežno nebitne stvari, što ih najčešće i dovede do bankrota.

Slavni glumac Džoni Dep ima ozbiljnih finan-sijskih problema, a njegovi bivši menadžeri tvrde da je razlog tome što slavni glumac ne zna sa novcem i vodi raskalašan život.

Menadžeri, sa kojima je Dep sarađivao od 1999. do početka 2016. godine, naveli su u tužbi da im slavni glumac duguje više od 560.000 dolara za neplaćene provizije i na-knade za korištenje kreditnih kartica, a tvrde i da ih je oštetio za 25.000 dolara.

"Odbio je da živi u okviru svojih mogućnosti uprkos kontinuiranim upozorenjima o njego-vom finansijskom stanju", kažu Depovi bivši menadžeri ističući kako je potpuno odgovo-ran za finansijsku krizu sa kojom se suoča-va. Kažu da je on više od 75 miliona dolara potrošio na 14 kuća i 12 skladišta u koje je smjestio svoju zbirku holivudskih suvenira.

Između ostalog potrošio je 18 miliona dolara na jahte, četiri miliona dolara na propalu iz-davačku kuću, a 200.000 dolara mjesečno troši na vožnje privatnim avionima. Razvod sa bivšom suprugom Amber Hard koštao ga je sedam miliona dolara, a njegovi bivši me-nadžeri kažu da je odbijao da potpiše pred-bračni ugovor. Njegovi advokati su u tužbi naveli da je izgubio milione dolara zbog pre-vara i loših ulaganja.

Džoni Dep nije jedina poznata ličnost koja nema kontrolu nad trošenjem novca. Glumac Nikolas Kejdž poznat je kao jedan od najve-ćih potrošača u Holivudu. Kejdž je potrošio vi-še od sedam miliona dolara na privatna os-trva, preko 20 miliona dolara na luksuzne ja-hte i osam miliona dolara na kupovinu priva-tnog dvorca. Glumac je poznat i kao kolekci-onar stripova, a da bi obogatio svoju kolekci-ju, potrošio je 95 miliona dolara na prvo izda-nje stripa "Supermen" iz 1938. godine. Kejdž takođe ima i kolekciju pigmejskih glava, aliga-tora, dvije albino kobre i kolekciju egzotičnih ptica. Nedavno je izdvojio 3,45 miliona dola-ra na "ukletu" kuću u Nju Orleansu. Najsku-plji dio kolekcije holivudskog glumca je loba-nja dinosaurusa ti-reksa, koju je na aukciji platio 67 miliona dolara.

Pjevačica Bijons je jednom prilikom potrošila više od devet miliona funti za sat vremena šopinga u Oksford ulici u Londonu. Pjevačica je takođe dospjela na naslovne stranice ta-bloida kada je izdvojila 312.000 dolara za par unikatnih štikli obloženih dijamantima i dragim kamenjem. Bijons i njen suprug Džej Zi nisu se na ovom zaustavili pa su tako na-kon rođenja njihove kćerke, djevojčici kupili zlatnog konjića koji je koštao 600.000 dolara i kolijevku čija je cijena 19.000 dolara.

Pjevač benda "U2" Bono Voks poznat je po tome što ne želi da nastupa bez svoje srećne kape. Jednom prilikom trebalo je da održi koncert u Italiji, u gradu Modeni, a svoju sre-ćnu kapu zaboravio je u Londonu. Zbog ovo-ga slavni pjevač je potrošio 100.000 na taksi prevoz kape od kuće do aerodroma, zatim 442 funte za smještaj kape u kokpit aviona, jer nije bio siguran u ekonomsku kartu, 150 funti za transport taksijem od aerodroma do koncertne dvorane i preko 200 funti troškova osiguranja.

Pop pjevačica Lejdi Gaga tvrdila je da je progone duhovi na njenoj turneji, pa je zbog ovog straha potrošila 47.000 dolara za na-bavku uređaja koji elektromagnetnim talasi-ma otkriva prisustvo duhova u njenoj okolini. Takođe je unajmila i tim profesionalnih lovaca na duhove koji su morali da pregledaju sva-ku koncertnu dvoranu u kojoj je nastupala, kao i hotele u kojima je boravila.

Maraja Keri je takođe poznata kao pjevačica koja troši mnogo novca na bespotrebne stva-ri. Ova pop diva mjesečno troši 100.000 do-lara na egzotično cvijeće kojim ukrašava svoj dom. Pjevačica troši i preko 45.000 dolara na spa tretmane za svoje pse kojima takođe pla-ća i karte za letove prvom klasom. Kerijeva je vlasnica luksuzne jahte čija posada i održavanje košta 345.000 funti sedmično.

Komičar Džeri Sajnfeld je 1999. godine kupio zgradu u koju je smjestio svoju kolekciju ri-jetkih klasičnih automobila. Sajnfeld je vla-snik zavidne kolekcije automobila porše, a na renoviranje zgrade u kojoj se nalaze njegovi automobili utrošio je više od 500.000 dolara. Renoviranje je obuhvatalo posebnu izolaciju i klima-uređaje za savršenu temperaturu. Ta-kođe zgrada posjeduje video-nadzor putem kojeg komičar može svakodnevno da gleda u svoje motorne ljubimce.